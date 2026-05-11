毎年話題になるセブン‐イレブン限定の「クリーミーコーン」シリーズから、2026年の新作が登場♡今年は若年女性を中心に人気を集める「鉄観音ミルクティー」をテーマにした、「ハーゲンダッツ クリーミーコーン 鉄観音ミルクティー」が2026年5月12日（火）より順次発売されます。香ばしいお茶の風味とミルクのコクが重なり合う贅沢な味わいに加え、台湾の