【セブン-イレブン】の店頭には、思わず写真を撮りたくなるような美しい見た目の洋菓子が登場しているよう。家事や仕事の合間にほっと息をつきたいとき、いつもより贅沢な気分を味わえそうです。 今回は、目で見ても味わっても満たされる予感大な、新作スイーツをご紹介します。 華やかな見た目のスイーツ 「クワトロいちごエクレア」は、ピンク色のクリームが目を引く、華やかな洋菓子です。公式サイ