おしゃれな洋菓子キターーーッ！【セブン-イレブン】ビジュ大優勝♡「新作スイーツ」

【セブン-イレブン】の店頭には、思わず写真を撮りたくなるような美しい見た目の洋菓子が登場しているよう。家事や仕事の合間にほっと息をつきたいとき、いつもより贅沢な気分を味わえそうです。 今回は、目で見ても味わっても満たされる予感大な、新作スイーツをご紹介します。

華やかな見た目のスイーツ

「クワトロいちごエクレア」は、ピンク色のクリームが目を引く、華やかな洋菓子です。公式サイトによると「4種類の異なる味わいのいちごの具材と食感を楽しむことができる」とのことで、実食した@sujiemonさんも「甘酸っぱさが最高」とコメント。 食べる前からワクワクしそうな逸品です。

ふわんと飛び出すクリームに歓喜！

断面の写真を見ると、内側からなめらかなクリームがふわんと飛び出しているような、ボリューム感のある様子が伺えます。@sujiemonさんによると、エクレア生地も「ふんわり香ばしい」そうで、いちごクリームとのハーモニーに期待が高まります。いちご × チョコという最強の組み合わせに、沼落ち必至かも。

食感も楽しいチョコレートケーキ

続いては、チョコレートの濃厚な風味を手軽に楽しめそうな棒状のケーキ、「焼きショコラスティック」。@sujiemonさんによると「シャリっと食感の焼チョコ」「ふんわりなシフォンケーキ」に「なめらかなチョコクリーム」が重ねられているのだとか。ひとくち食べるごとに、豊かな甘みを満喫できそうです。

美しい層の重なりにうっとり

カットされた断面をチェックすると、シャリッとした焼きチョコやふんわりとした生地、なめらかなクリームが美しい層を成している様子を確認できます。異なる食感と味わいが絶妙なバランスで重なり合い、口にするたびに豊かな美味しさが広がりそう。お気に入りのコーヒーと合わせて、いつもより少し贅沢なリフレッシュタイムを堪能して。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@sujiemon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山 友里