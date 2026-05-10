楽ちんなスウェットパンツは、大人が穿くなら部屋着っぽく見えにくいものを選びたいところ。そこでおすすめしたいのが、【GU（ジーユー）】から登場したスウェットパンツ。計算されたシルエットでサマ見えが狙えて、ワンランク上のスウェパンコーデを楽しめそうです。ぜひ売り切れ前にゲットして。 デイリーカジュアルの相棒にしたいアンクル丈パンツ 【GU】「スウェットバレルアンクルパンツ」