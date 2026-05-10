「スウェット ＝ 部屋着見え問題」→【GU】で解決♡ 40・50代におすすめ！「優秀パンツ」

楽ちんなスウェットパンツは、大人が穿くなら部屋着っぽく見えにくいものを選びたいところ。そこでおすすめしたいのが、【GU（ジーユー）】から登場したスウェットパンツ。計算されたシルエットでサマ見えが狙えて、ワンランク上のスウェパンコーデを楽しめそうです。ぜひ売り切れ前にゲットして。

デイリーカジュアルの相棒にしたいアンクル丈パンツ

【GU】「スウェットバレルアンクルパンツ」\2,990（税込）

カーブを描く今っぽシルエットのスウェットパンツ。裾がもたつきにくい、抜け感をプラスするアンクル丈で軽やかに穿けそうです。上品さがあるので、大人のデイリーカジュアルにもマッチ。ラフさ控えめに穿くなら、シャツなどきちんと感のあるトップスを合わせるのがおすすめです。着丈は、短めや長めも展開されているのでチェックしてみて。

ジャケットスタイルなら大人っぽく決まる

脱部屋着見えを狙うなら、かっちりとしたジャケットやパンプスを合わせて、大人顔に引き寄せるのも◎ リラックス感と品の良さを両立したコーデが完成します。スウェパン初心者さんは、ブラックなどダークカラーを選ぶと着こなしやすいかも。

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※こちらの記事ではGU、@ko.wear様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：マエダ エミカ

アパレル販売員を経験後に、フリーライターに転身。ファッション・美容分野の記事執筆を得意とする。美容のマーケターとしても活動するキャリアから、リサーチに基づくトレンド情報をベースに記事執筆を行う。