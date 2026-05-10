ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード・ビッグエアで日本女子初の金メダル、スロープスタイルで銅メダルを獲得した村瀬心椛（ここも、ＴＯＫＩＯインカラミ）が、大物芸人との共演ショットを公開した。村瀬は１０日までに自身のインスタグラムを更新。「【ジャンクＳＰＯＲＴＳ】５月１６日（土）１６：３０〜１７：００と５月２３日（土）１６：３０〜１７：００是非ご覧下さい収録凄い楽しかったです」と記し、フジテレ