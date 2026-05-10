2026年4月14日（火）、宝島社よりANAと大人気のロンハーマンがコラボしたブランドムック『ANA presents Ron Herman Waikiki SPECIAL BOOK』が発売されました。（写真）【ANA×ロンハーマンワイキキ】おしゃれでかわいい！エコバッグスペシャルアイテムとして付いてくるのは、ANAが企画し、ロンハーマンのデザインをもとにバッグブランド「BAGGU（バグゥ）」が制作したエコバッグ。今回は、実際にエコバッグをゲットした筆者が、デ