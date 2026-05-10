真冬のある日、突然倒れた父。救急で運ばれた先の病院でオムツを用意するように言われたアラサーの娘は、大人用を選んでいる最中にふと思う。「(子ども用を買ってる年齢だろフツー)」と……。【漫画】本編を読む親の一大事にふと感じるむなしさ。リアルな体験をつづったコミックエッセイキクチさん(kkc_ayn)の「父が全裸で倒れてた。」は、ひとり暮らしの父が救急搬送され、急遽さまざまな対応に追われることになった当時の様子を