レアル・ソシエダに所属する日本代表MF久保建英の評価はあまり伸びなかった。ラ・リーガ第35節が9日に行われ、レアル・ソシエダはベティスと対戦。2点を先行される展開となったが、79分にオーリ・オスカルソンのゴールで1点を返すと、90＋1分にはミケル・オヤルサバルがPKを決めて追いつき、2−2のドローに終わった。2試合ぶりに先発出場した久保は54分までプレー。試合後、選手採点を発表したスペイン紙『エル・デスマルケ