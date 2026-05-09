テレビアニメ『僕のヒーローアカデミア』をモチーフにした「僕のヒーローアカデミア 防災リュックセット」が、5月1日（金）から、粧美堂の公式ECサイト「粧美堂 ONLINE STORE」で予約販売を開始した。【写真】爆豪のコスチュームを再現！睡眠をサポートする「アイマスク」など■防災士監修の本格仕様今回予約販売がスタートした「僕のヒーローアカデミア 防災リュックセット」は、実用性の高いアイテムに『僕のヒーローアカ