『僕のヒーローアカデミア』の防災セットが登場！ 緑谷出久のリュックなど全16点を用意
テレビアニメ『僕のヒーローアカデミア』をモチーフにした「僕のヒーローアカデミア 防災リュックセット」が、5月1日（金）から、粧美堂の公式ECサイト「粧美堂 ONLINE STORE」で予約販売を開始した。
【写真】爆豪のコスチュームを再現！ 睡眠をサポートする「アイマスク」など
■防災士監修の本格仕様
今回予約販売がスタートした「僕のヒーローアカデミア 防災リュックセット」は、実用性の高いアイテムに『僕のヒーローアカデミア』のデザインを施した、防災士監修の本格的な防災セット。
緑谷出久の通学リュックをイメージした撥水加工の「リュックサック」の中には、各キャラクターの個性やコスチュームをモチーフにした「アイマスク」、「エアピロー」、「ポーチ」、「ウォーターバッグ」など全16点の防災グッズが入っている。
また、アイテムには各キャラクターに合わせた取扱説明書入り。爆豪勝己がオール・フォー・ワンからオールマイトを救出する第162話の場面など、たくさんの人々を勇気づけた数々の名シーンがどんなときも寄り添い続ける内容となっている。
なお、本防災セットは予約特典として定価から5％OFFで販売中。予約受付期間は5月1日（金）11時00分から5月21日（木）23時59分までで、発送は9月下旬より入荷次第順次実施される予定だ。
【写真】爆豪のコスチュームを再現！ 睡眠をサポートする「アイマスク」など
■防災士監修の本格仕様
今回予約販売がスタートした「僕のヒーローアカデミア 防災リュックセット」は、実用性の高いアイテムに『僕のヒーローアカデミア』のデザインを施した、防災士監修の本格的な防災セット。
また、アイテムには各キャラクターに合わせた取扱説明書入り。爆豪勝己がオール・フォー・ワンからオールマイトを救出する第162話の場面など、たくさんの人々を勇気づけた数々の名シーンがどんなときも寄り添い続ける内容となっている。
なお、本防災セットは予約特典として定価から5％OFFで販売中。予約受付期間は5月1日（金）11時00分から5月21日（木）23時59分までで、発送は9月下旬より入荷次第順次実施される予定だ。