徳島市の写真家・上野照文さんと、上野さんの写真講座で学んだ人たちによる写真展が、5月8日から徳島市で始まりました。雨宿りするテントウムシに、親子の触れ合いを収めた一枚。この写真展は写真家・上野照文さんと、上野さんの写真講座修了生ら66人の作品約70点が展示されています。こちらは、上野照文さんの「教会」。青空に浮かびたつ白い教会をあえて白黒で撮影し、見る人の心の目で色を想像してほしいという思いが込められて