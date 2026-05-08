5月15日(きんようび)ごぜん10:55〜11:25ほうそう『めいけんチーズとあざみちゃん』レアチーズちゃんとのデートに、ねぼうしちゃった、チーズ。ちょっぴりきびしい、あざみちゃんに、ことばのトゲを、とばされて、ショックをうけちゃった！でも、ほんとうはやさしい、あざみちゃんと、いっしょに、みんなで、おはなのおせわを、することに！ほかに…『こむすびまんとはみがきこちゃん』はみがきまんと、いっしょに、みんなに