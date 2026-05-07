セブン-イレブンは、「1個買うと1個もらえる」を始めとするお得なキャンペーンを実施しています。今回は、2026年5月7日時点で発表されているキャンペーンを紹介します。「リプトン」などの飲料無料券も「1個買うと1個もらえる」キャンペーンまずは、5月5日から実施中の「1個買うと1個もらえる」キャンペーンから紹介します。1つめの対象商品は、コカ・コーラ「やかんの麦茶」（650ml）です。1本購入すると、同商品1本と引き換えら