セブンで「雪見だいふく」や「ガルボ」「ラ王」などの無料券もらえる！5月7日時点で実施中のお得セールまとめ。

セブン-イレブンは、「1個買うと1個もらえる」を始めとするお得なキャンペーンを実施しています。

今回は、2026年5月7日時点で発表されているキャンペーンを紹介します。

「リプトン」などの飲料無料券も

「1個買うと1個もらえる」キャンペーン

まずは、5月5日から実施中の「1個買うと1個もらえる」キャンペーンから紹介します。

1つめの対象商品は、コカ・コーラ「やかんの麦茶」（650ml）です。

1本購入すると、同商品1本と引き換えられる無料券がもらえます。

2つめの対象商品は、サントリー「GREEN DA・KA・RA」（600ml／冷凍ペットも対象）です。

1本購入すると、「サントリー天然水」の「きりっと果実」「きりっと果実 グレープフルーツ」（各600ml）のどちらか1本と引き換えられる無料券がもらえます。

なお、「サントリー 天然水 きりっと果実冷凍」（590ml）は引換の対象外です。

引換期間は、どちらも5月12日から25日まで。

続いて、5月7日開始の「1個買うと1個もらえる」キャンペーンを紹介していきます。

1つめの対象商品は、明治「アーモンド チョコレート」と「マカダミア チョコレート」です。

どちらか1個を購入すると、「ガルボ」の「チョコ ポケットパック」「つぶ練り苺 ポケットパック」「ブラック ポケットパック」「ガトーショコラ抹茶 ポケットパック」のいずれか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

2つめの対象商品は、日清「ラ王 醤油 袋麺3食」。

1個購入すると、「ラ王 醤油 袋麺」1個と引き換えられる無料券がもらえます。

3つめの対象商品は、森永「ビヒダス プレーンヨーグルト 加糖」「ビヒダスヨーグルト ざく盛りフルーツ」です。

どちらか1個を購入すると、「ビヒダス プレーンヨーグルト 加糖」「ラクトフェリン200 ドリンク」、「リプトン レモンティー」（450ml／473ml）のいずれか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

なお、「リプトン レモンティー」は、販売地域によって内容量が異なります。

4つめの対象商品は、明治「おいしいミルクコーヒー」「おいしいミルク紅茶」（各450ml）。

どちらか1本を購入すると、「おいしいミルクコーヒー」「おいしいミルク紅茶」（各200ml）のどちらか1本と引き換えられる無料券がもらえます。

5つめの対象商品は、ロッテ「爽 バニラ」。

1個購入すると、「BIGスイカバー」「雪見だいふく」のどちらか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

6つめの対象商品は、「キューピーコーワα ドリンク」「キューピーコーワi ドリンク」「キューピーコーワ αチャージ」（各100mL）、「キューピーコーワゴールド ドリンク2」（50mL）です。

いずれか1個を購入すると、「キューピーコーワα ドリンク」「キューピーコーワi ドリンク」（各100mL）のどちらか1本と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は、いずれも5月14日から27日まで。

パン6種が6時間限定で108円に

【ジョージア30円引き】

5月5日から18日までの期間、セブン-イレブンアプリを提示してジョージアを購入すると、次回使える30円引きクーポンがもらえます。

対象商品は以下の通り。

●ジョージア 香るブラック（260ml）

●ジョージア 香る微糖（260ml）

●ジョージア 香るブラック（400ml）

●ジョージア 香る微糖（370ml）

クーポン利用期間は5月5日から25日まで。

【のむアサイーボウル50円引き】

5月6日から19日までの期間、スジャータ「のむアサイーボウル」を購入すると、次回使える50円引きクーポンがもらえます。

クーポン利用期間は5月6日から26日まで。

【ビオ30円引き】

5月6日から19日までの期間、対象の「ビオ」を購入すると、次回使える30円引きクーポンがもらえます。

対象商品は以下の通り。

●ビオ 脂肪燃焼ヨーグルト ドリンク ブルーベリー

●ビオ 脂肪燃焼ヨーグルト ドリンク（100g）

クーポン利用期間は5月6日から26日まで。

【対象のパン108円】

5月7日から9日までの期間、朝5時から11時までの時間限定で、対象のパンを108円で販売しています。

北海道・沖縄県を除く全国での対象商品は以下の通り。

●こだわりソースのふんわりコロッケパン

●つぶつぶコーンマヨネーズ

●練乳ミルククリームの香ばしフランス

●パリッと食感のウインナーパン

●コッペパンたまご

●チョコクリームのふわもちちぎりパン

北海道と沖縄県では対象のパンが異なります。

※画像は公式サイトより。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ