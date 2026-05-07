ゴールデンウィークが終わり、7日あさは通勤通学など、日常の風景が戻りました。 （記者）「鹿児島中央駅前です。ゴールデンウィークが終わり職場や学校へ向かう人の姿が多く見られます」 （4連休）「佐多岬へ。彼女と二人で。旅行に行った次の日は休みをとってゆっくり過ごした」 （2連休）「子どもたちとおでかけ。吹上浜海浜公園。リフレッシュしてきた」 （5連休）「宮崎までツーリング