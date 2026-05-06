アメリカのトランプ大統領はイランとの交渉で進展があったとして、ホルムズ海峡で船舶の通過を支援する措置を短期間停止すると表明しました。【映像】トランプ氏「ホルムズ海峡の船舶通過支援を短期間停止する」とSNS投稿トランプ大統領は5日自身のSNSで、イランによるホルムズ海峡の封鎖で足止めされている船舶を誘導して退避させる措置について「短期間停止する」と表明し、戦闘終結に向けたイランとの合意が成立するか見極