「自ら定めた目標を達成し、史上最高の自分になってananの表紙を飾ること」を目指す、「ananへの道」シリーズ。第2弾に挑んださや香・新山さんが、5か月間のボディメイクで見事手に入れた「任務遂行型ボディ」をついに解禁！やり切ったことも含めて、今が史上最高の自分です！「スパイのようなボディになる」。そんな目標を掲げ、昨年9月に体づくりを始めた新山さん。5か月に及ぶボディメイク期間を経て、見事なまでの変貌を遂げた