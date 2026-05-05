星野リゾートが全国に23施設を展開する温泉旅館ブランド「界」は、7月23日（木）から、広島初進出となる“界 宮島”を、広島・廿日市市にオープン。公式サイトでは、4月22日（水）より、宿泊予約の受付を開始した。【写真】景色と溶け合うインフィニティ露天風呂も！界 宮島の詳細■ご当地部屋“海霧の間”が登場今回オープンする界 宮島は、“見晴らしの湯で、いつくしみの凪逗留”をコンセプトに、全館畳敷きの快適な空間