清流と呼ばれる県南部の「川辺川」で川の愛好家たちが清掃活動をしました。清掃活動は、川への恩返しにと26年前から毎年行われています。この日は、午後から大雨予想で例年より少なめの参加ながら釣りやカヤックを楽しむ県内をはじめ、福岡や鹿児島などの20人ほどが参加しました。参加者は、ラフティングボートやダッキーと呼ばれる小型のボートに乗り込み、およそ2.5キロにわたって空き缶やペットボトルゴミな