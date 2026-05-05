元乃木坂46の女優能條愛未（31）が4日、横浜市内で、第4回横浜国際映画祭ベイサイドパーティーの「Maison MUNETAKA YOKOYAMA」ファッションショーにモデルとして登場した。華やかな衣装に14センチのハイヒールでレッドカーペットを歩いた。「Maison−」は日本の伝統とアートを融合させたフォーマルブランド。能條は4月に歌舞伎俳優中村橋之助（30）と結婚を発表し、和の正装も増える。「まともに足袋をはいたこともないくらい、お