お笑いタレント・有吉弘行（51）が3日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAYNIGHTDREAMER」（日曜後8・00）に生出演。母が亡くなったことを報告したが、ある“共通点”を明かす場面があった。大の占い嫌いを公言している有吉。20年5月に手相占い芸人・島田秀平が登場した回では「今回のコロナ騒動、占い師誰一人として当てなかったし、誰一人として、解決方法を占ってもくれなかった」と、島田をはじめとする世の占い師たちを非難。