ベルギーの名門アンデルレヒトからシント＝トロイデン（STVV）にレンタル中の後藤啓介は、ここまで11ゴール・５アシストをマーク。大ブレイクを果たした。一方、満足な出場機会を与えず、レンタルとはいえ、“放出”したのはアンデルレヒトの失策だったという見方は少なくない。あろうことかストライカーのクオリティ不足に悩まされ、STVVより順位で下回っているだけに批判されるのも当然か。４月23日の試合で、ゴールを決め