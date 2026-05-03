日本代表MF田中碧がプレミアリーグでの１年目に厳しいポジション争いを余儀なくされてきたのは周知のとおりだ。だからこそ、シーズン後の去就が騒がれている。昨季、田中はチャンピオンシップ（イングランド２部）で優勝と昇格の立役者となり、高い評価を受けた。だが、１部ではダニエル・ファルケ監督の下でシーズン途中に出場機会が激減。７試合連続でピッチに立てない時期もあった。しかし、シーズン終盤になり、27歳のボ