Nintendo Switch / Nintendo Switch 2向けソフト『トモダチコレクション わくわく生活』は、2026年4月16日に発売された。シリーズ最新作で、約13年ぶりの完全新作である。筆者はこれまで本シリーズに一切触れたことがない完全な新規プレイヤーで妻が過去作で熱中していた頃、ただ話を聞くだけだった。それが今、満を持して自ら島の管理人となり、Miiたちを眺めている。妻がかつてシリーズの旧タイトルをプレイしていたころは、自身