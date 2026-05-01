東京都は、砧公園で倒木が相次いだことを受けて緊急点検を行い、都の施設などの樹木およそ1万4000本に異常が見つかったと明らかにしました。今年3月以降、東京・世田谷区にある砧公園では、桜の木などの倒木が相次いでいて、東京都はきのうまでに、都立の公園や学校など都の施設にある樹木のうち高さ3メートル以上の80万本について目視を中心に点検を行いました。その結果、およそ1万4000本で枯れたり、枝が折れたりする異常が確認