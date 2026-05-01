開催：2026.5.1 会場：シチズンズバンク・パーク 結果：[フィリーズ] 6 - 5 [ジャイアンツ] MLBの試合が1日に行われ、シチズンズバンク・パークでフィリーズとジャイアンツが対戦した。 フィリーズの先発投手はティム・メイザ、対するジャイアンツの先発投手はエイドリアン・ハウザーで試合は開始した。 1回裏、1番 トレー・ターナー 初球を打って右中間スタンドへの