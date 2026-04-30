INNISFREE（イニスフリー）が、緑茶由来成分に着目した「グリーンティー セラミド クレンジングバーム」を2026年5月1日（金）に発売する。■とろけるバームでメイク汚れをやさしくオフ肌にのせるととろけるように広がるバームが、なめらかに密着し、濃いメイクや毛穴汚れをすっきりオフ。洗浄力と心地よさを両立し、毎日のクレンジングタイムを快適なひとときへ導く。乳化すると軽やかなミルク状へと変化し、肌残りを感じさせずに