立地抜群のグランフロント大阪・うめきた広場で開催されていたブラインドフットボールのIBSAブラインドサッカー男子アジア選手権。21年ぶりのアジア制覇を目指した男子日本代表は決勝に進出したものの、強豪中国に0-1で敗れた。大会得点王・平林が背負った「エースの責任」「悔しさの象徴だなと思う」大会通算６得点を挙げて得点王となった日本代表エースの平林太一は、クリスタル製の盾を握りしめながら悔しさを吐露した。初戦の