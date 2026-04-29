第２子妊娠中の元ＡＫＢ４８・西野未姫が公開した近影に、反響が寄せられている。西野は３０日までに自身のインスタグラムを更新。「だいぶお腹がパンパンになってきましたそろそろウォーキング始めなきゃかなぁ〜」と記すと、ふんわりとした白のブラウスに黒のショートパンツで、大きくなったお腹を抱えたショットをなどをアップした。この投稿にファンからは「綺麗な妊婦さん」「足細いー！！スタイル良すぎる…」「妊婦