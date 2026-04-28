自身のインスタグラムで披露女子マラソンの松田瑞生（ダイハツ）が27日、自身のインスタグラムを更新。26日に出場したぎふ清流ハーフマラソンの思い出を投稿した。写真内では髪型をばっさり切った姿を初披露。ファンからも反響が相次いでいる。松田は「高橋尚子杯ぎふ清流ハーフマラソンに出場してきました！！！今年も温かい空気に包まれながら走ることができて幸せでした」と報告。大会ホストを務めるシドニー五輪金メダリ