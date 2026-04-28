◆千葉県支部春季大会▽決勝松戸中央ボーイズ３−０柏ボーイズ（４月１８日・柏ボーイズグラウンド）千葉県支部では松戸中央ボーイズが、先発の左腕、上西修平から右腕の根本岬季（ともに３年）につなぐ完封リレーで春を制した。２回２死満塁。最大の危機を二飛で切り抜けた松戸中央の先発・上西は、満面の笑みでベンチへ駆けだした。３月の関東ボーイズリーグ大会・江戸川南戦では、６回だけで６失点して逆転負け。５点