◆千葉県支部春季大会 ▽決勝 松戸中央ボーイズ３−０柏ボーイズ （４月１８日・柏ボーイズグラウンド）

千葉県支部では松戸中央ボーイズが、先発の左腕、上西修平から右腕の根本岬季（ともに３年）につなぐ完封リレーで春を制した。

２回２死満塁。最大の危機を二飛で切り抜けた松戸中央の先発・上西は、満面の笑みでベンチへ駆けだした。３月の関東ボーイズリーグ大会・江戸川南戦では、６回だけで６失点して逆転負け。５点のリードを守れず、当時１番だった背番号は２ケタに。それでも「気持ちで投げ切れました」と１０番。チームの期待に結果で応えた。

左腕が「後ろがいるから全力で投げ切れた」と信頼を口にしたのが、昨秋から投手に専念した右腕の根本。救援として「開き直って全力で投げられた」とフォークを駆使して好投。最後は自分の手でウィニングボールもつかみとった。

準決勝に続く完封での優勝に井垣茂人監督（５３）は「この世代（新３年生）は千葉で初めての優勝」と笑顔を見せた。夏の選手権出場を懸けた県支部予選の開幕は５月１０日。「（今回）優勝した流れで（次も）優勝目指して頑張りたい」と上西。強豪ひしめく激戦区を勝ち抜く準備は整った。