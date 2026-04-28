Image: THANKO 熱帯夜の解決策はこのマットで。もうすぐ夏がやってくるわけですが、暑いのは日中だけでなく夜でも続きます。熱帯夜になれば寝苦しくて寝ていられませんよね。結局24時間エアコンを回し続けて、電気代がウナギ登りです。体質的にエアコンが苦手な人もおられますし、これらの問題をクリアにするにはどうすれば…？ 身体の熱を奪って冷やすマットサンコーの「ひんやり水流快眠マ