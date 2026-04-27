½ë¤¤µ¨Àá¤Ë°û¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤Î¥Õ¥é¥Ã¥Ú¡£Å¹Æâ¤Î¥Þ¥·¥ó¤Çºî¤é¤Ê¤¤¤È°û¤á¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¡Ä¼Â¤Ï¼«Âð¤Ë»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æºî¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤­¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï2026Ç¯4·î28Æü¤«¤é¸ÂÄêÈ¯Çä¤µ¤ì¤ëNintendo Switch2¥½¥Õ¥È¡Ø¤Ý¤³ ¤¢ ¥Ý¥±¥â¥ó¡Ù¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Õ¥é¥Ã¥Ú¤¬ÊÔ½¸Éô¤ËÆÏ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Âð¤Ç¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤Î¥Õ¥é¥Ã¥Ú¤òºî¤ëÊýË¡¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª¡Ú¥ß¥ë¥¯¤À¤±ÍÑ°Õ¤·¤Æ¡Û¥Õ¥¿¤Ë¤Ï¡Ö¥³¡¼¥Ò¡¼¥Þ¥·¥ó¤Ç¡¢¥ß¥ë¥¯¤òÃí¤¤¤Ç¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤¯¾¦ÉÊ¤Ç