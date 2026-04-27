ファミマのフラッペはおうちで作れるんです！Switch 2新作『ぽこ あ ポケモン』限定コラボのフラッペで試してみたよ

暑い季節に飲みたくなるファミマのフラッペ。店内のマシンで作らないと飲めないと思っていましたが……実は自宅に持ち帰って作ることもできるんです。

今回は2026年4月28日から限定発売されるNintendo Switch2ソフト『ぽこ あ ポケモン』デザインのフラッペが編集部に届いたので、自宅でファミマのフラッペを作る方法をご紹介します！

【ミルクだけ用意して】

フタには「コーヒーマシンで、ミルクを注いでお召し上がりいただく商品です。」と書いてあるので不安になりますが、あるものを用意すれば自宅でも作れます。

あるものとは……ごく普通のミルクです。あとで使うので、フラッペを買うときに専用のフタとストローをもらっておくのを忘れずに。

【簡単に作れます！】

作り方はとっても簡単。まずは氷を押しくずします。強く押しすぎると中身がこぼれちゃうので、揉むように押しましょう。

あとは冷たいミルクを70cc注いで、ストローでよくかき混ぜるだけ。今回の『ぽこ あ ポケモン』デザインフラッペの場合、絵柄のあたりまでミルクを入れればちょうど70ccになります。

最初は、これじゃあミルクが多すぎるのでは……と不安になりますが、混ぜているうちにフラッペらしい見た目になるのでご安心ください。

【美味しいフラッペ、完成！】

最後にフタをすれば終了。お店で作ったときと変わらないフラッペが自宅で完成しました!!

メタモンとピカチュウがデザインされた「ストロベリーフラッペ」は、いちご果肉とゼリーが甘酸っぱいアクセント。いちご×ミルクの王道フレーバーはやっぱり美味しい♡

メタモン（ラプラスへんしん）と、ピカチュウ（うすいろ）がデザインされた「ラムネソーダフラッペ」は粒ラムネ入り。大きい粒のかき氷を増やして氷の存在感を出しているそうで、最後までガリガリとした食感と爽快感が楽しめます。

この味と食感が、お家でも好きなタイミングで楽しめるなんて……最高です♡

【フラッペを自宅で保存、ありです】

『ぽこ あ ポケモン』デザインフラッペの価格はそれぞれ税込み360円。自宅でも冷た〜いフラッペを楽しむ方法がわかったので、この夏はフラッペを冷凍庫に常備しておこうと思います。

自宅でもちゃんとおいしくできたので、皆さまもぜひお試しあれ♪

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参考リンク：ファミリーマート、ファミマカフェの買い方＆つくり方

執筆・撮影：五條なつき

Photo：(c)Pouch

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