あなたが手伝ってくれるっていう選択肢はないの？▶▶この作品を最初から読む春は新生活のシーズン。転職や異動、子どもの入学など、変化の多い時期ですよね。外資系IT企業で働く本城冴子さんは、仕事・家事・育児すべてをきっちりこなす完璧主義タイプ。これまでの人生も、自分のペースで着実に歩んできました。第1子・琴美ちゃんが生まれてからも、その姿勢は変わりません。しかし、単身赴任を終えた夫が戻ってきたこ