【その他の画像・動画等を元記事で観る】 NiziUの初となるベストアルバム『Portfolio』（読み：ポートフォリオ）が、7月1日にリリースされることが決定した。 ■NiziUベストアルバム、超豪華な仕様となる各形態にも注目 2020年『Nizi Project』で社会現象を巻き起こし、コロナ禍でもその多幸感溢れるエネルギーと存在感で世の中に笑顔と幸せを届けてきたNiziU。『Portfolio』は、6年目を迎え今なお進化を