「ありふれた」という言葉には、どこか控えめで、少しだけ寂しさを含んだ響きがあります。特別ではない日常、誰にでもある出来事、気づけば通り過ぎてしまうような瞬間。けれど、そんな“ありふれたもの”の中にこそ、本当は大切な思い出や感情が隠れているのかもしれません。音楽の世界でも「ありふれた」という言葉は、日常の風景やささやかな心の動きを描くためのタイトルとしてたびたび使われてきました。大きなドラマではなく