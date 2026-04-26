「大学ラグビー・練習試合、京産大５２−３３天理大」（２６日、京産大・神山Ｇ）春のシーズン幕開けとなる関西のライバル対決で、悲願の大学日本一を目指す京産大が、天理大に完勝した。前半６分、ゴール前ラインアウトを起点にフッカー濱田素良（２年＝東海大大阪仰星）が先制トライ。一時は同点に追いつかれながらも、同１４分に再び濱田が勝ち越しとなるトライを挙げた。今季から先発に抜てきされている濱田は計５トライ