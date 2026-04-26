来年、番組スタートから40周年を迎えるTBSの「サンデーモーニング」（8:00〜9:54）。日曜朝の報道番組ながら視聴率は今も二桁を保っている（ビデオリサーチ調べ、関東地区・世帯）。その人気企画と言えば、9時頃から始まる「週刊御意見番」だ。＊＊＊【写真を見る】“サンモニ”といえば…引退を惜しまれた「ご意見番」1週間のスポーツで話題になった出来事について解説しつつ、良いプレーには「あっぱれ！」、怠慢なプレ