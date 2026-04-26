北欧デザインの巨匠、カイ・フランクの作品を集めた展覧会が25日から大分市で始まりました。 カイ・フランクはフィンランドを代表するデザイナーです。徹底した機能性とシンプルな美しさを追求し、それまでのデザインのあり方を一新したガラス器や陶器を生み出しました。 カイ・フランク展 このカイ・フランクの作品を集めた展覧会が大分市の大分県立美術館で25日から始まりました。 会場にはグラスや