プレミアリーグ第34節が25日に行われ、ウルヴァーハンプトンとトッテナム・ホットスパーが対戦した。現在18位のトッテナムは前節、指揮官の古巣ブライトンとのホームゲームを2−2のドローで終え、新体制2戦目での初勝利を逃した。2ポイント差で17位のウェストハムと一騎打ちの様相を呈す残留争いのなか、今節は最下位ですでに降格が決定したウルヴス相手に勝ち点3を目指した。逆転残留へ勝ち点3が必須のトッテナムが立ち上が