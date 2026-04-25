姉妹アイドルの新穂貴城(にいぼ・きしろ)が25日、自身のX(旧ツイッター)を更新。この日出演したライブイベントについて苦言を呈した。新穂は妹の純麗(すみれ)とともに、地元・鹿児島県で開催されるライブイベント「WAZZE FES 2026」に出演していた。 【写真】姉妹でアイドル活動をする姉・貴城と妹・純麗 貴城は本来であればイベントの開催時間中に、「『WAZZE FES 2026』ありがとうございました!」と報告。「鹿児島出