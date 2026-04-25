夜ぐっすり眠るにはどんな対策を取るべきだろうか。精神科医の奥田弘美さんの書籍『それ、すべて過緊張です。』（フォレスト出版）より、睡眠の質を高める食事・生活習慣についての解説を紹介する――。（第2回）写真＝iStock.com／mapoカフェインは眠りの質を悪くする（※写真はイメージです） - 写真＝iStock.com／mapo■過緊張で眠れない時にやるべきこと「睡眠が大切なのはよく理解したけど、過緊張（注）になってきたら、眠れ