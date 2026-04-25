IT大手のグーグルが、対話型生成AI「クロード」を開発するアンソロピックに最大で約6兆3000億円を出資する可能性があることが分かりました。アンソロピックによりますと、グーグルは「アンソロピックのさらなる成長を支援する」として、まず100億ドルを出資し、業績に応じて300億ドルを追加することで、日本円で最大約6兆3000億円の出資を計画しているということです。アンソロピックへの出資をめぐっては、アマゾンも4月20日、50