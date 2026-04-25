演技、グラビア、バラエティと幅広く活躍する小池里奈が、『SPA!デジタル写真集 小池里奈「あなたのページをめくる」』を発売。その掲載カットの一部が公開された。 小池さんは1993年9月3日、栃木県生まれ。2004年にドラマ『美少女戦士セーラームーン』でデビュー。現在はとちぎ未来大使、小山評定ふるさと大使を務める。 「ふらっと立ち寄った街の本屋。僕が気になって仕方がないのは本よりもあなたのことで…」ログインして続き