24日の衆議院安全保障委員会で、「航空自衛隊」を「航空宇宙自衛隊」に改編する防衛省設置法などの改正案が審議され、日本維新の会の前原誠司議員は、宇宙は日米安保条約の対象か、などと質問した。【映像】「端的にお答えいただきたい」と迫る議員（実際の様子）前原議員はまず、「ウサデン（宇サ電）と言われるように宇宙・サイバー・電磁波、この宇宙の領域の新たな役割というものは極めて大きいということは従来から言われ