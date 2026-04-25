この記事をまとめると ■洗車機にはさまざまなオプションメニューが存在する ■洗ったあとは綺麗さを保つために拭き上げをすることが重要だ ■手洗いにこだわっている人も汚いままでいるよりは洗車機で綺麗にするほうがオススメだ 改めて知っておきたい洗車機の使い方 ガソリンスタンドやコイン洗車場などに置かれている「ドライブスルー洗車機」。洗車道具が手もとになくても、手ぶらで洗車ができる点が大きな魅力といえます。