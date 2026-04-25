4〜5月は新茶の季節。新茶はその年の一番初めに収穫されるお茶で「一番茶」とも呼ばれます。アミノ酸などの旨み成分も豊富に含まれていて、爽やかで濃厚なコクと甘みが特徴。この時期しか味わえない、年に一度のお楽しみです。そんな特別なお茶を堪能するべく、新茶のおいしい淹れ方とそのおいしさを引き立てるお菓子のレシピをご紹介します！新茶のおいしい淹れ方をマスターしよう！ この投稿をInstagramで見る